Дело о закупке для армии: советник экс-министра обороны Вернерс считает себя невиновным

Участвовавший в закупке продовольствия для армии советник бывшего министра обороны Артиса Пабрикса Валдис Вернерс не признает, что допустил какие-либо нарушения.

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"Я считаю себя невиновным. Я добросовестно выполнял свою работу", — заявил Вернерс.

Вернерс хотел бы подробнее прокомментировать ситуацию, но он имеет подписку о неразглашении информации, чтобы не тормозить расследование. "KNAB проводит эту проверку, любые вопросы по этому поводу лучше задавать им", — отметил Вернерс.

В понедельник, 20 марта, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило агентству LETA, что в уголовном деле о закупке продовольствия для армии право защищать себя имеют два члена комиссии, представитель предприятия и советник бывшего министра обороны. Ни к одному из фигурантов этого уголовного процесса не применены меры пресечения.

Согласно закону, право на защиту имеет лицо, про которое высказано предположение или утверждение, что оно совершило преступление. KNAB не выявил какого-либо правового процессуального статуса, применимого к вышеупомянутой четверке — лицам, в отношении которых начат уголовный процесс или подозреваемым.

Закупочную комиссию, организованную Государственным центром логистики и закупок обороны (ГЦОЗ), возглавлял Эрикс Эзериньш, а заместителем главы комиссии была Риналда Грина.

В состав комиссии входили Имантс Фрейбергс, Карлис Судрабс, Эрвинс Скудра, Инга Акменькална-Авана и Вернерс. Член комиссии Игорь Марченко работал в ее составе с 18 октября 2021 года по 21 марта 2022 года.

В четверг, 16 марта, KNAB провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе было проведено 14 санкционированных судом обысков, в связи с закупкой "Логистическая услуга по поставкам продуктов для нужд НВС", реализованной Государственным центром оборонной логистики и закупок (ГЦОЗ), сообщили агентству LETA в бюро.

KNAB провел углубленное расследование обстоятельств и оценило как информацию, имеющуюся в публичном пространстве, так и в распоряжении учреждений публичного лица, а также информацию о закупке ГЦОЗ, полученную в ходе оперативной деятельности KNAB.

Для того, чтобы с применением уголовно-процессуальных методов проверить факт совершения уголовных правонарушений в ходе процедуры закупки с 18 октября 2021 года по 10 января текущего года KNAB 3 марта начал уголовный процесс.

17 марта, по результатам первой служебной проверки, проведенной Минобороны, глава ведомства Инара Мурниеце издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц от выполнения обязанностей, связанных с закупкой "Служба логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС)".

Как сообщалось ранее, в ходе проверки закупки продовольствия для армии на сумму в 220 миллионов евро Минобороны выявило конкретные несоответствия и явные нарушения, в связи с чем было принято решение о начале служебного расследования в отношении конкретных должностных лиц.

Компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в декабре прошлого года контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд НВС в течение следующих пяти лет.

Агентство LETA, ссылаясь на Firmas.lv, сообщило, что существующая уже 31 год компания сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе. Истинным бенефициаром является Зелтиня, которая также возглавляет правление

компании. В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, а прибыль — 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, а компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В "доковидном", что принципиально для предприятия, занятого в сфере общепита, 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль — 31 800 евро. В предыдущие три года оборот компании превышал 2 млн евро в год.

Компания имеет четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое, паб, кафе и пиццерию в Вентспилсе. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств — четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.

В отчете руководства предприятия за 2021 год указано, что компания в основном оказывает услуги общепита Rīgas satiksme, пунктах общепита, столовой Средней школы Рои, а также оказывает услуги общепита другим юридическим и физическим лицам. В 2021 году на хозяйственную деятельность компании существенно повлияла и ограничила пандемия Covid-19, а также меры по ограничению ее последствий. В 2021 году компания получила государственную поддержку для компенсации падения оборотных средств, что обеспечило наличие оборотных средств и финансовую стабильность компании.

С Zītari LZ заключен договор о создании логистической системы, объединяющей ряд производителей продуктов питания и других коммерсантов, для обеспечения продовольствием всех подразделений НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, компания также должна предоставлять необходимые запасы продовольствия по заявкам НВС. Также в соглашении прописаны обязательства компании по обеспечению производства и поставок продуктов питания, необходимых для НВС в случае войны, ранее заявляли в Минобороны.

Кроме того, в среду, 15 марта, в публичном пространстве была обнародована обширная информация о главе комиссии по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил" Эрике Эзериньше, который является однопартийцем министра обороны Инары Мурниеце по Национальному объединению.

Как сообщает агентство LETA, Эрик Эзериньш родился в 1984 году. В 2020 году он баллотировался в Рижскую думу по общему списку Национального объединения и Латвийского объединения регионов. В 2014 году Эзериньш фигурировал в списке кандидатов в депутаты в Европарламент от Нацобъединения.

Но самый интересный факт: Эрик Эзериньш — сын бизнесмена Нормундса Лакучса, широко известного ранее как "серый кардинал" Национального объединения Tēvzemei ​​un Brīvībai/LNNK. В лихие годы Лакучс представлял интересы этой политической силы в Агентстве приватизации и в правлениях ряда государственных компаний.

Список партийных спонсоров, доступный на веб-сайте KNAB, показывает, что Эзериньш пожертвовал Нацобъединению 5 758 евро в период с 2016 по 2019 год. Нормунд Лакучс пожертвовал в начале нулевых годов около 35 000 евро Tēvzemei un Brīvība/LNNK.