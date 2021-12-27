Дело о закупке видеорадаров ушло в суд: обвинения предъявлены высокопоставленным сотрудникам Госполиции
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Рижская окружная прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги материалы уголовного дела, в рамках которого обвинения предъявлены двум бывшим высокопоставленным сотрудникам Госполиции: один из них обвиняется в разглашении конфиденциальной информации, которая не является гостайной, а также за злоупотребление служебным положением, второй — за то, что поддерживал злоупотребление служебным положением.

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Согласно обвинению, одно должностное лицо Госполиции при поддержке другого должностного лица незаконно заключило в 2018 году котракт с компанией на закупку видеорадаров. Договор содержал выгодные для компании условия.

Начальнику Госполиции была предоставлена ​​техническая спецификация на закупаемые видеорадары, которые изначально полностью соответствовали видеорадарам, предлагаемым одной конкретной компанией. Это привело к искаженной процедуре закупки, которая не позволяла участникам конкурса конкурировать друг с другом и мешала свободной конкуренции.

Кроме того, должностное лицо Государственной полиции также обвиняется в разглашении закрытой информации, не являющейся государственной тайной. Будучи государственным должностным лицом, несущим юридическую ответственность за хранение информации, высокопоставленный полицейский раскрыл конфиденциальную информациию участнику тендера еще до проведения конкурса на закупку.

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