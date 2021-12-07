Дело о зарплатах "в конвертах": госказна недополучила более 180 000 евро

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) направило в Южно-Курземскую прокуратуру материалы двух уголовных дел, начатых в отношении трех лиц, подозреваемых в выплате зарплат "в конвертах", а также в уклонении от уплаты налогов.

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В одном из уголовных процессов в ходе досудебного расследования было установлено, что лицо, входившее в состав правления компании, занимающейся поставкой на корабли продуктов питания, алкоголя и табачных изделий, в период с августа 2018 по апреля 2021 года выплачивало работникам зарплату, не учтенную в бухгалтерии. Общая сумма выплат составила 157 248 евро, за работников не вносили подоходный налог и обязательные взносы государственного социального страхования, что нанесло ущерб госбюджету в размере 83 269 евро.

Во втором уголовном производстве в ходе досудебного расследования было установлено, что в период с мая 2016 года по июнь 2019 года должностные лица грузовой компании выплатили своим сотрудникам "в конвертах" 80 606 евро, а также не внесли в госказну налоги на сумму 98 822,58 евро.