Дело о зарплатах "в конверте": фирма выплатила сотрудникам более 70 000 евро

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по выплатам зарплат "в конвертах" на деревообрабатывающем предприятии, которое специализируется на производстве бань и каркасных домов.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что с января 2021 года по февраль 2022 года компания наняла более десяти сотрудников без трудовых договоров, заплатив им более 70 000 евро наличными.

Размер причиненного государству ущерба в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц и обязательных взносов государственного социального страхования будет установлен в ходе расследования.

В рамках начатого уголовного дела сотрудники VID в феврале этого года провел восемь обысков в Энгурском и Тукумском краях. Следствие продолжается.