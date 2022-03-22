Дело о зарплатах "в конверте": фирма выплатила сотрудникам более 70 000 евро
Foto: LETA

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по выплатам зарплат "в конвертах" на деревообрабатывающем предприятии, которое специализируется на производстве бань и каркасных домов.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что с января 2021 года по февраль 2022 года компания наняла более десяти сотрудников без трудовых договоров, заплатив им более 70 000 евро наличными.

Размер причиненного государству ущерба в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц и обязательных взносов государственного социального страхования будет установлен в ходе расследования.

В рамках начатого уголовного дела сотрудники VID в феврале этого года провел восемь обысков в Энгурском и Тукумском краях. Следствие продолжается.

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