Дело о зарплатах "в конверте": работникам выплатили около 90 000 евро
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Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало в Елгавскую прокуратуру материалы дела в отношении лица, которое подозревается в выплате зарплат "в конвертах", а также в уклонении от уплаты налогов.

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В ходе досудебного следствия удалось установить, что предприятие, связанное со строительством, в период с апреля 2016 до декабрь 2017 года не указывало в бухгалтерских регистрах зарплаты и неофициально платило рабочим зарплату наличностью. В общей сложности за этот период было выплачено около 90 000 евро.

Налоговой администрации предприятие предоставляло ложную информацию о зарплатах своих сотрудников, таким образом уходя от уплаты подоходного налога и соцналога.

По данным VID, ущерб, причиненный государству, составил около 49 000 евро. На недвижимость и землю подозреваемого общей стоимостью 50 000 евро наложен арест.

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rus.DELFI.lv

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