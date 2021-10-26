Дело о жестоком убийстве гражданки Латвии в Индии: сестра убитой требует от суда скорейшего разбирательства

Сестра гражданки Латвии Лиги Скромане, которую три года назад накачали наркотиками, изнасиловали, убили, а затем обезглавили в Керале (штат в Индии), обратилась в Верховный суд штата с требованием ускорить судебное разбирательство.

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Как отмечает новостной портал WebIndia1213, cестра жертвы прибыла в Индию на прошлой неделе и выступила с заявлением: "Мы не в силах вернуть сестру, и единственное, чего мы теперь с нетерпением ждем, это справедливости. Ее (сестры) нет с нами, и, следовательно, нет никого, кто мог бы рассказать, что она тогда пережила". Женщина также отметила, что не вернется домой, пока не добьется справедливого суда над убийцами, которых отпустили до суда на свободу.

Как уже сообщалось ранее, весной 2018 года Лига Скромане вместе с сестрой отправилась на юг Индии, где проходила оздоровительный курс, восстанавливаясь после посттравматического стрессового расстройства. Ее обезглавленное тело в стадии разложения нашли недалеко от мангрового леса в Тирувалламе 21 апреля 2018 года, почти через 40 дней после ее исчезновения.

Несмотря на то, что женщина была обезглавлена, индийская полиция изначально постановила, что г-жа Скромане покончила с собой. Однако после сильного давления со стороны семьи убитой и ее бойфренда полиция признала факт убийства.

Полиция арестовала двух мужчин, которые приходятся друг другу родственниками — Умеша и Удаяна, которым позже были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и изнасиловании. Однако впоследствии они были освобождены под залог и с тех пор продолжают вести свою повседневную жизнь. При этом до сих пор не назначены даты, когда состоится суд.

Бывший бойфренд Лиги — Эндрю Джордан — в прошлом году заявил, что

шансы найти настоящего убийцу своей девушки ограничены уровнем коррупции в полиции Кералы. Джордан рассказал, что суды постоянно откладываются, и складывается устойчивое впечатление, что в Индии не заинтересованы найти и наказать виновных.

Тело Лиги Скромане было найдено местным рыбаком в болотистом мангровом лесу недалеко от того места, где ее в последний раз видели на популярном туристическом пляже в Индии. Она исчезла во время поездки за сигаретами, и в последний раз ее видели 14 марта 2018 года в коляске рикши, который направлялся на пляж.

Полиция заявила, что арестованные по подозрению в преступлении мужчины встретили Скромане на пляже, заманили в лес, где накачали наркотиками. Когда она потеряла сознание, они неоднократно ее изнасиловали. Они также якобы признались, что, когда женщина очнулась, они ее случайно задушили, а затем повесили, чтобы инсценировать самоубийство.