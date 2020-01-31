Дело о жестоком убийстве отчимом своей падчерицы ушло в суд

Прокурор передела в Курземский районный суд материалы дела, в рамках которого Виестурсу Прищепову предъявлены обвинения в убийстве своей 20-летней падчерицы — Синдии Роне.

Как уже сообщалось ранее, в последний раз девушку видели живой 9 апреля 2018 года, в 12.30. Она вышла из своего дома в Приекуле и пропала. Спустя трое суток ее тело нашли в Динсдурбе (волость Эмбутес Вайнедского края): убийца спрятал его в мелиорационном колодце, закидав сверху досками и конструкциями из досок.

По подозрению в убийстве был задержан отчим девушки — ранее судимый за убийство Виестурс Прищеповс. В 2006 году он получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за убийство женщины — ее тело нашли в лесу. Он был освобожден досрочно за примерное поведение.

Чтобы избежать ответственности за убийство падчерицы, он пытался скрыться и придумал разные истории, в том числе и о своем похищении.

Мать Синдии не скрывала, что уже в ночь на 10 апреля, когда дочь не вернулась домой после перевозки мебели в гараж, она с Виестурсом отправилась в гараж: "Интуиция подсказывала, что что-то не так. Автомашина, которую полиция на следующий день арестовала, в ту ночь находилась в гараже. В ней только не было одеяла, которое обычно находилось в машине, и была погнута крышка багажного отделения. Он сказал, что помял машину, когда заезжал задним ходом в гараж…"

Кроме того, уже на следующее утро молодой муж вдруг заявил, что срочно уезжает на заработки в Швецию, поэтому ему срочно нужно ехать в аэропорт "Рига". Разумеется, никуда он не полетел и не доехал даже до Риги, а двое суток распивал алкоголь в Скрунде.

"Оттуда он звонил своему брату и утверждал, что его похитили и держат в неволе", — рассказала мать убитой Синдии.

За убийство падчерицы Прищепову грозит лишение свободы сроком до 20 лет или же пожизненное заключение.