Дело об избитом до смерти мужчине: обвиняемых снова взяли под стражу

Даугавпилсский суд вновь отправил под арест двух юношей, которые обвиняются в том, что летом прошлого года до смерти избили в Краславе молодого мужчину,а затем угрожали расправой его знакомым.

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Очередное заседание по этому делу было назначено на 30 октября. Однако суд получил от Госполиции информацию, что обвиняемые неоднократно нарушали меру пресечения, поэтому заседание перенесли на более ранний срок.

Изучив сообщения полиции, а также выслушав участников процесса, Даугавпилсский суд вновь отправил обвиняемых под арест. Напомним, 20 июля суд назначил ранее арестованным подросткам меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как указано в обвинительном заключении, 20 июля 2019 года трое обвиняемых избили свою жертву возле кафе, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по лицу, голове и другим частям тела. После этого они оставили избитого в беспомощном положении и сбежали с места происшествия. В результате полученных травм пострадавший спустя несколько дней скончался в больнице.

Следствие установило, что в ночь на 20 июля недалеко от местного развлекательного заведения произошел конфликт между двумя компаниями. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой 29-летнему мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавший спустя четыре дня скончался в больнице.

25 июля по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1995 г.р., а также юношей 2002 и 2003 г.р. Позже к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако подозреваемый 2002 г.р. нарушил предусмотренные законом правила, и 6 сентября был отправлен под арест.

Также следствие установило, что мужчина 1995 г.р. угрожал расправой и убийством подруге своей жертвы, поэтому 8 августа он снова был заключен под стражу.