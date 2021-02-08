Дело об избитом до смерти мужчине рассмотрят в конце февраля

В конце февраля Даугавпилсский суд продолжит рассматривать дело против трех юношей, которые обвиняются в том, что летом 2019 года до смерти избили в Краславе молодого мужчину,а затем угрожали расправой его знакомым.

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В понедельник был допрошен свидетель, которого доставили в суд в принудительном порядке. Поскольку подсудимые являются несовершеннолетними, заседания суда проходят в закрытом режиме.

Согласно обвинительному заключению, 20 июля 2019 года трое обвиняемых избили свою жертву возле кафе, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по лицу, голове и другим частям тела. После этого они оставили избитого в беспомощном положении и сбежали с места происшествия. В результате полученных травм пострадавший спустя несколько дней скончался в больнице.

Следствие установило, что в ночь на 20 июля недалеко от местного развлекательного заведения произошел конфликт между двумя компаниями. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой 29-летнему мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавший спустя четыре дня скончался в больнице.

25 июля по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1995 г.р., а также юношей 2002 и 2003 г.р. Позже к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако подозреваемый 2002 г.р. нарушил предусмотренные законом правила, и 6 сентября был отправлен под арест.

Также следствие установило, что мужчина 1995 г.р. угрожал расправой и убийством подруге своей жертвы, поэтому 8 августа прошлого года он снова был заключен под стражу.