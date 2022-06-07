Дело об избитом на улице до смерти мужчине: материалы ушли в прокуратуру
Foto: LETA

Видземское региональное управление полиции (Валмиерский участок) передало в прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении компании молодых парней, до смерти избивших на улице 61-летнего мужчину.

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В нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, если преступление совершено организованной группой, подозреваются двое мужчин 2000 г.р. и 2003 г.р.

По информации Видземского регионального управления полиции, преступление было совершено в Валмиере, в июне нынешнего года. Трагедия произошла во время вспыхнувшего конфликта между жертвой и нападавшими. После полученных в результате драки травм пострадавший скончался.

В ходе следствия полиция установила, что причастные к избиению также могли совершить много краж. По этому факту тоже были начаты уголовные процессы.

Материалы дела переданы в Видземскую прокуратуру.

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