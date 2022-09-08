Дело об изнасиловании девочки в лесном массиве Саласпилса ушло в суд

В конце августа прокуратура передала в суд материалы дела об изнасиловании девочки, не достигшей 16-летия. Преступление было совершено в марте нынешнего года в Саласпилсе.

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Согласно материалам дела, обвиняемый — Айвар А. (1986 г.р.) — совершил попытку полового акта, а также попытку орального и анального секса, кроме того, он удовлетворил половое влечение неестественным способом, против воли потерпевшей, с применением насилия и угроз.

Согласно обвинительному заключению, 3 марта 2022 года в лесном массиве Саласпилса, в целях удовлетворения полового влечения и преследуя преступный умысел, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная, что потерпевшей не исполнилось 16 лет, мужчина решил заняться сексом с девочкой против ее воли. По независящим от нападавшего причинам половой акт не состоялся, т. к. не наступила эрекция.

Также против воли жертвы, применяя насилие и угрозы, мужчина совершил не менее восьми оральных актов и один анальный акт, поставив тем самым под угрозу половую неприкосновенность, нравственность, нормальное физическое и психическое развитие жертвы.

Известно, что обвиняемый ранее был дважды судим, в том числе, за изнасилование и сексуальное насилие.

Насильника задержали 10 марта после того, как 4 марта Госполиция объявила его в розыск при посредничестве СМИ. Полиция начала в Саласпилсе преследование автомобиля, в котором мог находиться подозреваемый. При содействии Дорожной полиции машину, в которой находился Айвар А. и еще двое мужчин, удалось остановить в поселке Румбула (Стопиньская волость Ропажского края).

Дело будет рассмотрено в суде Рижского района.