Дело об изъятии почти 9 млн сигарет: осужденного арестовали в зале суда

Даугавпилсский суд приговорил к 4 годам лишения свободы Евгения Генсировского, признанного виновным в незаконном хранении табачных изделий в крупных размерах. Осужденного арестовали в зале суда.

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В ходе досудебного следствия во время обыска было изъято 8 999 720 сигарет с белорусскими акцизными марками. Общая сумма изъятых сигарет превышает 1 миллион евро.

Во время обысков в пользу государства было конфисковано 200 000 евро наличными, четыре слитка золота на сумму 3956 евро.

Также с обвиняемого в пользу государства взыскана компенсация в размере 1 111 363 евро и ее 2479 евро придется заплатить Государственному агентству обеспечения за хранение и уничтожение сигарет.

Кроме того, в Даугавпилсском суде находятся еще два уголовных дела по обвинению Генсировского в незаконном провозе табачных изделий в крупных размерах и незаконном хранении табачных изделий в крупных размерах. Заседания по этим делам намечены на 4 августа и 18 августа 2021 года.