Дело об ограблении и убийстве под Даугавпилсом: один подсудимый скончался
Foto: Reuters/Scanpix

В Даугавпилсе до 19 мая отложили рассмотрения дела об ограблении и убийстве, в рамках которого обвинения были предъявлены двум лицам. Причиной переноса заседания стала смерть одного из обвиняемых, с момента которой не прошел еще месяц.

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В Уголовно-процессуальном закон предусмотрено: если обвиняемый скончался во время судебного разбирательства в суде первой инстанции, судебное разбирательство продолжается только в том случае, если в течение месяца со дня кончины обвиняемого от его близких было получено заявление о продолжении уголовного производства по реабилитации. Рассмотрение дела будет проходить в обычном порядке. В противном случае суд прекращает уголовное дело в отношении умершего.

Согласно обвинительному заключению, 23 сентября 2018 года обвиняемые пришли в дом к своей жертве, проживавшей под Даугавпилсом. Они собирались получить деньги за подведенное к хутору электричество, но затем напали на мужчину, избили его и отобрали 24 евро.

Грабители вернулись в этот же дом на следующий день, вломились к своей жертве, а затем жестоко избили, требуя деньги. После этого они забрали вещи потерпевшего на сумму 190 евро и скрылись. Спустя несколько дней избитый мужчина скончался в больнице.

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LETA

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LETA
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