Дело об оскверненном памятнике польским солдатам: полиция ищет свидетелей

Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления полиции просит отозваться свидетелей осквернения памятника польским военнослужащим "За нашу и Вашу свободу". Напомним, что памятника облили альдегидной краской, которая плохо отмывается.

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По данному факту был начат уголовный процесс, в рамках которого полиция просит откликнуться возможных очевидцев акта вандализма. На данный момент уголовный процесс начат по статье за преступление против собственности. Полиция оценивает, есть ли в указанном преступном деянии признаки преступления на почве ненависти.

Также полиция просит отозваться всех, кто видел подозрительных лиц на территории около памятника в период с 18 по 23 ноября.