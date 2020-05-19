Дело об отце, сексуально использовавшем 10-летнюю дочку, направлено в прокуратуру
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Курземское региональное управление полиции передало в прокуратуру материалы уголовного процесса по делу о растлении ребенка, в рамках которого отцу девочки предъявлены обвинения в ее сексуальном использовании.

В июле 2019 года в распоряжение полиции поступила информация о том, что ребенок может подвергаться сексуальному насилию в семье. Следствие установило, что мужчина, используя беспомощное положение ребенка и доверие, а также пользуясь авторитетом, сексуально использовал 10-летнюю дочь.

Информацию о том, что ребенок подвергался сексуальному использованию, полиции передал близкий знакомый семьи.

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