Дело об отказе декларировать на границе 33 000 евро передано в прокуратуру

Управление налоговой полиции Службы госдоходов передало в прокуратуру материалы уголовного дела, в рамках которого подозреваемый пытался ввезти на территорию Латвии крупную сумму денег, не задекларировав ее на границе.

В июле 2019 года работники VID проводили в аэропорту "Рига" проверку пассажиров рейса Ташкент-Рига и их багажа, во время которой было решено тщательно досмотреть гражданина Таджикистана 1980 г.р., который пересекал границу Латвийской Республики по "зеленому" коридору, тем самым заверяя, что не имеет при себе запрещенных товаров и денежных сумм, которые необходимо декларировать. В ходе проверки в багаже данного человека были найдены суммы в разной валюте - 6 230 EUR, 30 080 USD, 500 RUB и 200 TJS, эквивалентные 33 304,07 EUR. Подозреваемый задержан, деньги арестованы.

В феврале материалы дела были направлены в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений.

VID напоминает, что 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к нормативным актам, согласно которым за отказ декларировать на внешней государственной границе сумму от 10 000 до 21 500 евро предусмотрена административная ответственность. Если речь идет о сумме больше 21500 евро наступает уголовная ответственность.