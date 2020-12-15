Дело об отмывании 300 000 евро передано в суд
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Прокуратура Рижского окружного суда передала в суд уголовное дело, по которому два человека обвиняются в мошенничестве в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств. Еще один человек обвиняется в нарушении правил процесса судебной защиты.

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Как известно из материалов дела, пострадавший собирался купить земельный участок, принадлежащей Рижской думе. На нем находилась автостоянка, обслуживанием которой занималась компания, принадлежащая двум обвиняемым. Они знали, что постройки, которые находятся на территории и представляют собой большую часть имущества, уже проданы, однако сказали потерпевшему, что только собираются их продать. Потерпевший, будучи введен в заблуждение и ожидая выполнения договора со стороны обвиняемых, после чего не должно было остаться преград для покупки недвижимости, одолжил компании обвиняемых 300 000 евро.

Они решили скрыть происхождение этих денег и перевести в другую материальную ценность, чтобы, легализовав эту сумму, выправить дела и возобновить платежеспособность фирмы, в которой один из обвиняемых был членом правления и у которой были долги перед банком.

Чтобы избежать исполнения договора с потерпевшим, обвиняемые договорились с другим членом правления этой фирмы, который является третьим обвиняемым по делу, от имени компании начать процесс судебной защиты. Суд начал этот процесс, который предусмотрен для случаев неплатежеспособности, и таким образом у потерпевшего больше не было возможности получить свои деньги назад.

Против одного из обвиняемых начат уголовный процесс по части третьей статьи 177, части третьей статьи 195 и части первой статьи 215.1 Уголовного закона, против другого — по части третьей статьи 177 и части третьей статьи 195, а против третьего — по части первой статьи 215.1. Дело передано в Рижский суд Видземского предместья.

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