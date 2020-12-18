Дело об убийстве 21-летнего мужчины: задержанного арестовали
Foto: AFP/Scanpix

Суд решил оставить под арестом задержанного, который подозревается в убийстве 21-летнего мужчины в Добеле.

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Как уже сообщалось ранее, в ночь на 8 декабря во время вечеринки был убит молодой мужчина. Его тело нашли во дворе многоквартирного дома. Смерть наступила в результате ножевого ранения в шею.

На месте происшествия полиция задержала подозреваемого 1986 г.р., а затем и его подельника. Оба на момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также известно, что ранее они попадали в поле зрения органов правопорядка за преступления имущественного характера. Следствие по делу продолжается.

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