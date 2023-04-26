Дело об убийстве администратора неплатежеспособности Бункуса направлено в суд
Foto: LETA

Прокурор Рижского округа передал в Рижский городской суд материалы дела об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Обвинения в преступлении при отягчающих обстоятельствах предъявлены трем лицам.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского Лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно причастная к убийству.

В ноябре 2022 года стало известно, что обвинения предъявлены трем гражданам Латвии и одному гражданину России. Одному лицу предъявлены обвинения в подстрекательстве или заказе убийства, второму — в подстрекательстве и поддержке убийства, третьему — в совершении убийства.

Кроме того, исполнитель убийства обвинялся также в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения, в разглашении сведений, полученных в ходе досудебного следствия, без разрешения следователя или прокурора до завершения этого процесса.

Следствием установлено, что мотивом совершенного подсудимыми уголовного преступления стала неприязнь по отношению к Мартиньшу Бункусу, когда тот исполнял свои служебные обязанности.

"Получены доказательства, свидетельствующие о профессионализме киллеров и их связи с другими преступлениями, в том числе с убийствами в Латвии", — заявил главный прокурор Рижской окружной прокуратуры Арминс Мейстерс.

Ранее Госполиция сообщала, что в ходе расследования были изъяты средства в размере 50 миллионов евро, опрошено 300 человек, а также допрошено около 200. Дело занимает 121 том. В расследовании убийства значительную роль сыграло и международное сотрудничество — это и обмен информацией и получение интересующих следствие данных из ряда других стран, и организации специальных международных следственных рабочих групп, в том числе с поддержке Europol, сообщили в полиции.

Ранее уже сообщалось, что гражданину РФ 1974 г.р. предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, а именно: убийство при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, незаконный оборот огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также разглашение сведений уголовного производства без разрешения следователя или прокурора.
По делу также проходят Александр Бабенко, бизнесмен Михаил Ульман и Аркадий Юдин.

Михаил Ульман и Александр Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункус ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обратился в полицию из-за угроз убийством, но дело было закрыто.

В 2016 году у Улманса якобы возникли разногласия с администратором неплатежесобности SIA Rego Trade. Бункус, как администратор неплатежеспособности Rego Trade, через суд взыскал с Ульмана и других бывших членов правления компании более миллиона евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Как появились пакоматы?