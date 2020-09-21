Дело об убийстве адвоката Ребенока: пострадавших били досками, из дома пропали ценные вещи

"Нападавших было трое, они были в масках и одеты во все черное", - заявил в понедельник не пресс- брифинге начальник Управления расследования уголовных преступлений Государственной полиции Армандс Рукс.

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Как сообщалось, 20 сентября в 00.56 полиция получила вызов в Лангстини, Гаркалнский край, где произошло нападение. На место выехала оперативная группа. В доме был обнаружен убитый мужчина, второй получил тяжелые травмы. Убит известный латвийский адвокат Павел Ребенокс, в результате нападения также тяжело пострадал бизнес-партнер Ребенока — предприниматель и ветеринар Ингус Баландинс. Именно он обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

На данный момент полиция отрабатывает две главные версии — убийство с целью ограбления и убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего. Характер совершения преступления указывает на то, что это было ограбление. "Красивый дом, который находится в элитном районе на тихой улочке, мог привлечь внимание преступников", - заявили в полиции. Видеокамеры на территории не было, сигнализация включена не была.

Нападение произошло в доме. Преступники проникли внутрь со двора, взломав дверь. По словам пострадавшего мужчины, их было трое, все в черном, на лицах - маски, между собой общались на русском. В полиции допускают, что преступники не готовились. Пострадавших связали проводом и били руками, ногами, а также найденными во дворе террасными досками. Одну из них полиция обнаружила потом в 200 метрах от места преступления.

Из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности, в том числе кольца и запонки. Точный список украденных вещей и сумма - уточняются.

Ранее министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс заявил, что убийство адвоката не выглядит заказным убийством. Министр заверил, что следствие продолжается, к расследованию подключены самые лучшие кадры. Кроме того, Гиргенс попросил Службу госбезопасности проверить прозвучавшие новости "об угрозах и тому подобном".

В свою очередь, коллега убитого — юрист Мартиньш Криекис пояснил, что о преступлении узнал после 02.00, когда к нему приехали следователи. "Я считаю, что ограбление — это всего лишь прикрытие (..) Его не убивали из огнестрельного оружия. Его убивали с помощью физической силы. На мой взгляд, это однозначно было политическое убийство, которое было исполнено по заказу", — уверен Криекис. Кроме того, Криекис допустил, что за заказным убийством могут стоят некие политические силы.

Известно, что в марте прошлого года, будучи еще главой совета Olainfarm, Ребенокс обращался к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу в связи с высказанными в его адрес угроз физической расправы.

В разговоре с журналистами адвокат не стал тогда называть ни вид угроз его жизни, ни тех, кто ему угрожал. В Госполиции подтвердили, что от Ребенока было получено заявление, которым занялись специалисты.

К расследованию убийства подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Полиция призывает жителей сообщать информацию о подозрительных лицах, которые могут быть связаны с преступлением. Приметы подозреваемых: у двоих рост 1,75 см, третий - выше, все - худые.

Ежегодно в Латвии совершается от 20 до 28 грабежей в квартирах и домах, сообщил журналистам начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте. Он отметил, что подобные ограбления достаточно редко заканчиваются летальным исходом.

В этом году в Латвии совершены 54 убийства, из них 47 - раскрыты. В прошлом году было совершено 76 убийств, из них раскрыто 66.

Шулте выразил уверенность в том, что Латвия по-прежнему является одной из самых безопасных стран Европы, однако заботиться о безопасности своего жилья необходимо. Также латвийцам нужно воздержаться от хвастовства своим достатком в социальных сетях, подчеркнул он.