Дело об убийстве адвоката Ребенокса: пострадавших били досками, из дома пропали ценные вещи
Foto: LETA

"Нападавших было трое, они были в масках и одеты во все черное", - заявил в понедельник не пресс- брифинге начальник Управления расследования уголовных преступлений Государственной полиции Армандс Рукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщалось, 20 сентября в 00.56 полиция получила вызов в Лангстини, Гаркалнский край, где произошло нападение. На место выехала оперативная группа. В доме был обнаружен убитый мужчина, второй получил тяжелые травмы. Убит известный латвийский адвокат Павел Ребенокс, второй пострадавший - бизнес партнер убитого - Ингус Баландин. Именно он обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

На данный момент полиция отрабатывает две главные версии — убийство с целью ограбления и убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего. Характер совершения преступления указывает на то, что это было ограбление. "Красивый дом, который находится в элитарном районе на тихой улочке, мог привлечь внимание преступников", - заявили в полиции. Видеокамеры на территории не было, сигнализация включена не была.

Нападение произошло в доме. Преступники проникли в дом со двора. По словам пострадавшего мужчины, их было трое, все черном, на лицах - маски, между собой общались на русском. В полиции допускают, что преступники не готовились. Пострадавших связали и били, в том числе террасными досками. Одна из них была найдена в 200 метрах от места преступления и изъята полицией.

Из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности. Точный список украденных вещей и сумма - уточняются.

К расследованию подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Полиция призывает жителей сообщать информацию о подозрительных лицах, которые могут быть связаны с преступлением. Приметы подозреваемых: у двоих рост 1,75 см, третий - выше, все - худые.

В этом году в Латвии совершены 54 убийства, из них 47 - раскрыты. В прошлом году было совершено 76 убийств, из них раскрыто 66.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?