Дело об убийстве адвоката Ребенокса: пострадавших били досками, из дома пропали ценные вещи

"Нападавших было трое, они были в масках и одеты во все черное", - заявил в понедельник не пресс- брифинге начальник Управления расследования уголовных преступлений Государственной полиции Армандс Рукс.

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Как сообщалось, 20 сентября в 00.56 полиция получила вызов в Лангстини, Гаркалнский край, где произошло нападение. На место выехала оперативная группа. В доме был обнаружен убитый мужчина, второй получил тяжелые травмы. Убит известный латвийский адвокат Павел Ребенокс, второй пострадавший - бизнес партнер убитого - Ингус Баландин. Именно он обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

На данный момент полиция отрабатывает две главные версии — убийство с целью ограбления и убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего. Характер совершения преступления указывает на то, что это было ограбление. "Красивый дом, который находится в элитарном районе на тихой улочке, мог привлечь внимание преступников", - заявили в полиции. Видеокамеры на территории не было, сигнализация включена не была.

Нападение произошло в доме. Преступники проникли в дом со двора. По словам пострадавшего мужчины, их было трое, все черном, на лицах - маски, между собой общались на русском. В полиции допускают, что преступники не готовились. Пострадавших связали и били, в том числе террасными досками. Одна из них была найдена в 200 метрах от места преступления и изъята полицией.

Из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности. Точный список украденных вещей и сумма - уточняются.

К расследованию подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Полиция призывает жителей сообщать информацию о подозрительных лицах, которые могут быть связаны с преступлением. Приметы подозреваемых: у двоих рост 1,75 см, третий - выше, все - худые.

В этом году в Латвии совершены 54 убийства, из них 47 - раскрыты. В прошлом году было совершено 76 убийств, из них раскрыто 66.