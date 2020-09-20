Дело об убийстве адвоката Ребенокса: в результате нападения пострадал еще один человек

По информации пресс-центра Госполиции, в деле об убийстве адвоката Павла Ребенокса также есть один пострадавший. При этом в полиции не стали уточнять, насколько важны его показания для расследования, а также, какие травмы получил этот человек.

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Известно, что пострадавший на момент преступления находился в доме адвоката. Коллега убитого Мартиньш Криекис сказал, что знает, кто пострадал, однако его имя называть не стал. Как отметил юрист, он располагает информацией, что в доме находились трое преступников в масках.

Госполиция сообщает, что адвокат был убит у себя дома. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.

Ранее Криекис, который еще в субботу встречался с погибшим, сообщил агентству ЛЕТА, что Ребенок убит. "Могу подтвердить, что это было убийство, что оно произошло сегодня ночью и было совершено с применением физической силы", - заявил Криекис.

Он также считает, что это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.

Криекис сообщил, что вечером в субботу Ребенок был у него в гостях и уехал домой поздней ночью. Он заявил, что не верит в убийство в результате ограбления. По его мнению, убийство было умышленным. В Twitter Криекис объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц.