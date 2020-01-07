Дело об убийстве брата диссидента Гунара Астры и его супруги: нападавшим грозит пожизненный срок

В марте 2018 года в волости Вандзенем Талсинского края были найдены тела пожилых мужчины и женщины со следами насильственной смерти: в частном доме убили брата известного латвийского диссидента Гунара Астры — Харийса (1925 г.р.) и его супругу (1936 г.р.). Полиция завершила расследование этого дела и передала материалы в прокуратуру.

По данным полиции, поздним вечером 22 марта 2018 года сотрудники Талсинского участка полиции получили вызов в один из игорных залов в Талсинском крае, где некий хулиган устроил дебош. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка задержали мужчину 1962 г.р., находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его помещали в изолятор временного задержания, то заметили на его одежде кровь. Отвечая на вопрос, откуда она взялась, задержанный пояснил, что убил под Талси двух пожилых людей.

Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному мужчиной адресу, где и обнаружили тела убитых мужчины и женщины преклонного возраста. Продолжая расследование, полиция вышла и на второго подозреваемого — мужчину 1991 г.р. Его удалось задержать спустя несколько часов после первого задержания. Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка, один был также неоднократно судим.

Задержанные сообщили, что в тот вечер распивали алкоголь и в какой-то момент у них закончились деньги на выпивку. Поэтому они направились к ближайшему частному дому, расправились с его хозяевами и забрали деньги — около тысячи евро. Затем они поехали в Талси, где проиграли часть денег в игровом зале.

За совершенное преступление обвиняемым грозит пожизненный срок или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с последующим пробационным надзором.