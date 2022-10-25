Дело об убийстве Бункуса: задержанный летом Аркадий Юдин освобожден из-под стражи

Арестованный этим летом по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса Аркадий Юдин после нескольких месяцев заключения освобожден из-под стражи, сообщает агентство LETA.

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Юдина задержали в августе, но освободили из-под стражи в начале октября.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции никаких комментариев не предоставили. Адвокат Юдина Арис Бочс сообщил, что вопрос о мере пресечения до суда не дошел, однако и он не смог дать дальнейших комментариев.

Ранее передача Nekā personīga на телеканале TV3 сообщала, что Юдин является совладельцем основанной в 90-х годах прошлого века фирмы A.V.V.. Президентом компании долгие годы был Геннадий Валягин, осужденный по делу о некогда влиятельной группировке Ивана Харитонова. Согласно неофициальным данным, в последние годы Юдин был телохранителем и водителем Валягина.

В связи с убийством Бункуса летом был также задержан и гражданин России. Кроме того, под стражей по-прежнему находятся предприниматели Михаил Ульман и Александр Бабенко.

24 мая Госполиция сообщила, что ей удалось установить всю цепочку лиц, причастных к убийству Бункуса, от заказчика до организатора и исполнителя. В то время в пресс-релизе полиции упоминалось, что задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.

На данный момент дело переквалифицировано по статье Уголовного закона об убийстве при особо отягчающих обстоятельствах, если оно было совершено организованной группой. За такое преступление может грозить пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обратился в полицию из-за угроз убийством, но дело было закрыто.

В 2016 году у Ульмана якобы были разногласия с администратором неплатежеспособности в деле неплатежеспособности предприятия Rego Trade. Бункус, как администратор неплатежеспособности Rego Trade, через суд взыскал с Ульмана и других бывших членов правления компании более миллиона евро.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия был обнаружен сгоревший автомобиль с поддельными номерными знаками, предположительно причастный к убийству.