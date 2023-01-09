Дело об убийстве футбольного агента Беззубова: предъявлены обвинения лицам, прятавшим BMW киллеров

Прокуратура предъявила обвинения трем лицам по делу о спрятанном автомобиле, в котором находились киллеры футбольного агента Романа Беззубова.

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Поскольку расследование дела все еще продолжается, прокуратура воздерживается от комментариев, указав лишь, что обвинение предъявлено за сокрытие средств совершения преступления, без предварительного обещания, если преступление, подлежащее сокрытию, является тяжким. Согласно уголовному закону, за это преступление законом предусмотрено наказание в виде кратковременного лишения свободы, общественных работ или денежного штрафа.

Обвинение предъявлено трем жителям Латвии 1982, 1983 и 1991 г. р. Уголовное дело в отношении обвиняемых было выделено из основного дела об убийстве в 2021 году.

При этом в прокуратуре также затруднились ответить, когда в суд будут переданы материалы основного дела об убийстве Романа Беззубова, поскольку нельзя прогнозировать, когда Россия выдаст задержанных там подозреваемых — Ивана Агапитова и Дениса Коняшкина

Foto: DELFI

Ранее уже сообщалось, что Беззубов был убит 14 апреля 2021 года в Пурвциемсе, на ул. Гунара Астрас. Киллеры, находившиеся в автомобиле BMW X5, преградили дорогу выезжавшему из дома футбольному агенту и открыли огонь. Раненный Роман Беззубов проехал еще один квартал, после чего его машина снесла ограждения и остановилась на автостоянке около Дома мебели. От полученных ранений мужчина скончался.

Foto: Valsts policija

В ночь на 15 апреля в Межапарке обнаружили сгоревший автомобиль, на котором передвигались преступники.