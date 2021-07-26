Дело об убийстве футбольного агента: полиция получила информацию об обоих разыскиваемых
Foto: Valsts policija

В Госполицию поступила информация об обоих разыскиваемых, объявленных в розыск в связи с убийством футбольного агента Романа Беззубова.

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В полиции отметили, что в настоящее время поступившие данные тщательно анализируются.

Как уже сообщалось ранее, 20 июля Госполиция объявила в розыск Ивана Агапытова (1967 г.р.) и Дениса Коняшкина (1975 г.р.) При этом полиция не сообщает о роли разыскиваемых в убийстве Романа Беззубова.

По данным Firmas.lv, Агапытов является соучредителем спортивного клуба Wrestling Spirit. В 2019 году ему также принадлежало
SIA EmmeTT.

Информацию о разыскиваемых полиция просит сообщать по телефону 28 601 498, а также на мейл: kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

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LETA

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LETA
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