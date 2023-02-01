Дело об убийстве Геннадия Валягина ушло в прокуратуру, подозреваемые - граждане Литвы

В понедельник, 30 января сотрудники первого бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции передали в Рижскую восточную прокуратуру материалы уголовного дела об убийстве Геннадия Валягинас просьбой начать уголовное преследование двух граждан Литвы. Преступление было совершено в марте прошлого года в рижском микрорайоне Плявниеки.

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Как сообщалось, днем 11 марта 2022 года, в микрорайоне Плявниеки, недалеко от пересечения улиц А. Сахарова и М. Келдыша, рядом с гриль-баром произошло убийство: в своем автомобиле был застрелен мужчина. Возможные виновники преступления покинули место происшествия.

По всей Латвии был объявлен план "Перехват", к которому были привлечены сотрудники Уголовной полиции, Госполиции, Рижской муниципальной полиции и других структур.

В тот же день удалось задержать одного из подозреваемых. В ходе расследования, 29 августа был задержан второй.

Подозреваемыми в уголовном деле, которое возбуждено по статье "убийство в составе организованной группы при особо отягчающих обстоятельствах" признаны мужчина 1972 г.р. и 1978 г.р., оба граждане Литвы. В отношении задержанных избрана мера пресечения — арест. Им грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок 15 до 20 лет.

Более детальная информация в интересах дела пока не предоставляется.

Портал Kompromat ранее сообщал, что убитым оказался держатель "общака" или "кассы" известного криминального авторитета 90-х годов Ивана Харитонова — Геннадий Валягин.

Валягин был освобожден из-под стражи менее чем за год до окончания срока наказания, в 2000 году. В 1998 году Верховный суд признал Валягина виновным, приговорив его к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В срок было включено, уже отбытое и назначенное окружным судом наказанию — три года заключения, свидетельствуют данные архива агентства LETA.

Валягин был признан виновным и был осужден за создание организованной группы или участие в ней с целью вымогательства и за захват или удержание лица в качестве заложника, если это связано с угрозой убийством, причинением телесных повреждений или дальнейшим удержанием упомянутого лица с целью заставить его совершить какое-либо действие или воздержаться от такового, что является условием освобождения заложника.