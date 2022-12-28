Дело об убийстве и покушении в Бикерниекском лесу: стрелок может получить пожизненный срок

Зиемельская прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах, а также в приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего.

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12 апреля 2022 года подсудимый прибыл в Бикерниекский лесной массив с огнестрельным оружием и патронами, которые он приобрел, хранил и носил без разрешения. После того, как обвиняемый ради забавы выстрелил из пистолета, к нему подошли четыре человека, и, по мнению прокуратуры, у обвиняемого возникли намерения совершить умышленное противоправное убийство нескольких человек.

Обвиняемый достал из куртки захваченное с собой огнестрельное оружие и произвел не менее двух выстрелов в сторону одного потерпевшего. После этого он произвел не менее двух выстрелов в сторону еще двух пострадавших, которые убежали. Обвиняемый последовал за ними и произвел четыре выстрела в направлении головы и тела одной жертвы и два выстрела в сторону второго человека, который пытался сбежать.

Один из потерпевших получил телесные повреждения, которые по своему характеру могут быть квалифицированы как тяжкие телесные повреждения, и послужили причиной смерти потерпевшего. Еще двое мужчин успели спрятаться в лесу, но один из них получил проникающее огнестрельное ранение в правое плечо.

После этого стрелок скрылся с места происшествия, однако позже его удалось задержать. За совершенные им преступления суд может приговорить обвиняемого к пожизненному сроку или же тюремному заключению на срок от 15 до 20 лет.