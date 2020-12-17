Дело об убийстве криминального авторитета снова буксует

26 февраля 2019 года Госполиция сообщила, что фактически раскрыла совершенное в конце 90-х годов убийство в Рийниеки Айзпутского края. За убийство Айгара Зикманиса, совершенное в корыстных целях, сначала арест, а затем статус подозреваемого был применен к Марису Авижусу.

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Как сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-центр Госполиции, расследование продолжается, и, пока оно не будет завершено, в интересах следствия более широкие комментарии не предоставляются.

"Уголовный процесс возбужден по ч.9 ст.117 Уголовного закона. В свою очередь, уголовный процесс, начатый ранее по ч.2 ст.233 Уголовного закона за незаконное хранение боеприпасов для огнестрельного оружия, прекращен за отсутствием состава преступления. В отношении подозреваемого в убийстве мужчины 1964 г. рожд. по-прежнему действует мера пресечения, не связанная с лишением свободы", — сообщила представительница Госполиции Гита Гжибовска.

Ранее уже сообщалось, что 20 апреля 2017 года во время земляных работ в Рийниеки Айзпутского края была найдена закопанная в землю машина, в которой находилось тело считавшегося местным криминальным авторитетом Айгара Зикманиса, 1968 г.рожд., пропавшего без вести неполные 19 лет назад. Тень подозрений в совершенном убийстве пала на друга детства Зикманиса — Мариса Авижуса. Правда, Госполиция это не подтверждает.

"Во время расследования полиции удалось выяснить обстоятельства убийства, возможный мотив, а также установить личность, которая связана с убийством. Это некий мужчина 1964 г.рожд., относительно которого полицией собрана достаточная совокупность доказательств, чтобы признать его подозреваемым. У него проведено несколько обысков, во время которых изъяты также боеприпасы", — сообщила в 2019 году представитель пресс-центра Госполиции Илзе Юревица.