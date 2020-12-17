Дело об убийстве криминального авторитета снова буксует
Foto: Kadrs no video

26 февраля 2019 года Госполиция сообщила, что фактически раскрыла совершенное в конце 90-х годов убийство в Рийниеки Айзпутского края. За убийство Айгара Зикманиса, совершенное в корыстных целях, сначала арест, а затем статус подозреваемого был применен к Марису Авижусу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-центр Госполиции, расследование продолжается, и, пока оно не будет завершено, в интересах следствия более широкие комментарии не предоставляются.

"Уголовный процесс возбужден по ч.9 ст.117 Уголовного закона. В свою очередь, уголовный процесс, начатый ранее по ч.2 ст.233 Уголовного закона за незаконное хранение боеприпасов для огнестрельного оружия, прекращен за отсутствием состава преступления. В отношении подозреваемого в убийстве мужчины 1964 г. рожд. по-прежнему действует мера пресечения, не связанная с лишением свободы", — сообщила представительница Госполиции Гита Гжибовска.

Ранее уже сообщалось, что 20 апреля 2017 года во время земляных работ в Рийниеки Айзпутского края была найдена закопанная в землю машина, в которой находилось тело считавшегося местным криминальным авторитетом Айгара Зикманиса, 1968 г.рожд., пропавшего без вести неполные 19 лет назад. Тень подозрений в совершенном убийстве пала на друга детства Зикманиса — Мариса Авижуса. Правда, Госполиция это не подтверждает.

"Во время расследования полиции удалось выяснить обстоятельства убийства, возможный мотив, а также установить личность, которая связана с убийством. Это некий мужчина 1964 г.рожд., относительно которого полицией собрана достаточная совокупность доказательств, чтобы признать его подозреваемым. У него проведено несколько обысков, во время которых изъяты также боеприпасы", — сообщила в 2019 году представитель пресс-центра Госполиции Илзе Юревица.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
подать объявление >
Объявления
250 000 Квартира, Rīga, Pārdaugava
25 000 Дом, Carnikavas nov.
400 000 Квартира, Rīga, Centrs
225 000 Дом, Garkalnes nov.
165 000 Квартира, Rīga, Centrs
520 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
280 000 Дом, Carnikavas nov.
198 000 Дом, Mārupes nov.
135 500 Квартира, Rīga, Torņakalns
11 500 Дом, Neretas nov.
165 000 Квартира, Jūrmala
230 000 Дом, Mārupes nov.
3 700 Квартира, Rīga, Centrs
99 000 Дом, Jūrmala, Vaivari
52 000 Квартира, Rīga, Sarkandaugava
192 450 Дом, Ādažu nov.
244 000 Дом, Babītes nov.
47 000 Квартира, Rīga, Centrs
250 000 Дом, Carnikavas nov.
66 000 Дом, Salaspils nov.
83 800 Квартира, Rīga, Jugla
335 000 Дом, Ādažu nov.
145 000 Дом, Bauskas nov.
235 000 Дом, Olaines nov.
250 000 Дом, Rīga, Jaunciems
125 000 Квартира, Rīga, Vecrīga
66 050 Квартира, Rīga, Mežaparks
27 000 Квартира, Mārupes nov.
235 000 Дом, Babītes nov.
275 000 Дом, Rīga, Bolderāja
132 000 Квартира, Rīga, Centrs
200 000 Дом, Garkalnes nov.
450 000 Дом, Jūrmala, Melluži
155 000 Квартира, Rīga, Centrs
210 000 Дом, Mārupes nov.
200 000 Дом, Rojas nov.
104 000 Квартира, Rīga, Centrs
317 917 Квартира, Rīga, Āgenskalns
110 000 Дом, Lielvārdes nov.
315 000 Дом, Jūrmala, Pumpuri
550 000 Квартира, Rīga, Centrs
131 500 Квартира, Rīga, Centrs
110 000 Дом, Stopiņu nov.
100 000 Дом, Jelgava