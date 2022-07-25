Дело об убийстве Мартиньша Бункуса: суд оставил под стражей подозреваемых Ульмана и Бабенко

В понедельник, 25 июля, суд отклонил ходатайства об изменении меры пресечения для арестованных по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса предпринимателей Михаила Ульмана и Александра Бабенко. Они по-прежнему будут находиться под стражей, сообщает агентство LETA со ссылкой на телеканал TV3.

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Ранее сообщалось, что третий фигурант этого дела не обжаловал решение об аресте.

В конце мая Рижский суд Видземского предместья по предложению полиции в качестве меры пресечения поместил всех троих фигурантов дела под арест.

Согласно Закону об уголовном процессе, арест может применяться только в том случае, если конкретные сведения о фактах вызывают обоснованные подозрения о том, что человек совершил преступное деяние, за которое законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы. Подозреваемых также заключают под стражу, если иная мера пресечения не может гарантировать того, что человек не совершит новое преступление.

24 мая Госполиция сообщила, что стражам порядка удалось установить фактически всю цепочку лиц, причастных к убийству Бункуса, начиная от заказчика, заканчивая организатором и исполнителем. Задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.

В настоящее время дело переквалифицировано по статье Уголовного закона об убийстве при особо отягчающих обстоятельствах, если оно было совершено организованной группой. За такое преступление может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы от 15 до 20 лет.

В то же время полиция также призывает тех лиц, которые не предоставили всю известную им информацию в связи с расследованием этого дела, или лиц, которые могут дать показания, добровольно сотрудничать со стражами порядка.

Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году адвокат сам обратился в полицию из-за угроз убийством, но дело было закрыто.

В свою очередь, в 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности компании Rego Trade. Бункус, как администратор неплатежеспособности предприятия, через суд взыскал с Ульмана и бывших членов правления фирмы более одного миллиона евро.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно связанная с убийством.