Дело об убийстве на автозаправке передано в прокуратуру

Государственная полиция завершила расследование убийства на автомобильной газовой заправочной станции в Гаркалнском крае. Материалы дела переданы в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование подозреваемого.

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Преступление было совершено в 2018 году в ночь на 16 октября. В 5.18 часов Государственная полиция получила сообщение о том, что в Гаркалнском крае у АГЗС горит торговая точка. В результате пожара погиб оператор автозаправки, который находился в горящем помещении. В результате пожара предприятию был нанесен ущерб в размере 47 500 евро.

В ходе расследования сотрудники отдела по предотвращению и раскрытию преступлений Госполиции выяснили, что поджог совершил мужчина 1976 г.р., который был знаком с погибшим. В мае 2022 года подозреваемый был задержан. Суд избрал меру пресечения — арест.

Было установлено, что сначала мужчина совершил кражу с автозаправки, а после, чтобы скрыть следы преступления - облил здание автозаправки бензином. В момент пожара оператор заснул. Смерть наступила в результате термических ожогов.

27 января сотрудники 1-го отдела 1-го отдела Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полции передали материалы дела в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование подозреваемое. Уголовный процесс начат по статьям "кража", "убийство лица при отягчающих обстоятельствах, осознавая его беспомощное положение", а также "намеренная порча чужого имущества".

Подозреваемому пожизненное заключение или лишение свободы сроком до 20 лет.