Дело об убийстве на охоте с участием генерала Шулте: расследуются возможные нарушения в действиях полиции
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности в рамках двух уголовных процессов расследует возможные нарушения сотрудников полиции в связи с делом, по которому в убийстве на охоте человека обвиняется бывший генерал Государственной полиции Юрис Шулте, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА информация.

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Как сообщалось ранее, на охоте погиб предприниматель Янис Гаркалнс.

В июне БВБ передало в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы дела на бывшего начальника Рижского регионального управления Госполиции Шулте. Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве с косвенным умыслом. В настоящее время дело передано в Рижский районный суд.

Согласно обвинению, 26 ноября 2022 года во время охоты в Ропажском крае Шулте из принадлежащего ему охотничьего ружья, осознавая "опасность и вред своих действий, зная, что огнестрельное оружие направлено на другого охотника, и предвидя, что своими действиями он поставит под угрозу жизнь другого человека", умышленно произвел выстрел и попал в человека, который от полученных ранений скончался на месте происшествия. Таким образом, обвиняемый совершил убийство с косвенным умыслом, считает прокуратура.

Однако из данного процесса выделено еще два уголовных процесса, в рамках которых расследуются действия сотрудников полиции в связи с расследованием дела Шулте, подтвердили агентству LЕТА в прокуратуре.

По обоим процессам продолжается расследование, поэтому более подробная информация не предоставляется.

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