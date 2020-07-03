Дело об убийстве падчерицы: мотив до сих пор не установлен, свидетели дают показания

В Курземском районном суде (Лиепая) на этой неделе выслушали показания свидетелей по делу об убийстве 20-летней Синдии Роне. Обвиняемый — отчим убитой девушки Виестур Прищепов — в среду впервые в процессе участвовал очно, т.к. во время чрезвычайной ситуации заключенные на суд не конвоировались, и отчим убитой в процессе принимал участие в видеоконференции из Лиепайской тюрьмы.

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Как отмечает "Курземес вардс", свидетелей по этому делу суд планирует выслушать и на будущей неделе. Процесс проходит на закрытых заседаниях.

34-летний Прищепов обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, если после него было осквернено тело. 9 апреля 2019 года мужчина связал руки и ноги своей падчерице, а затем задушил девушку. Чтобы скрыть преступление, он положил ее тело в багажник машины и отвез в Эмбутскую волость, где сбросил в мелиорационный колодец, накрыв досками.

В ходе расследования так и не удалось выяснить мотивы преступления, поскольку Прищепов отказался давать показания.

Мужчина раннее уже неоднократно был судим, причем в последний раз в 2006 году — за убийство женщины. Тогда Лиепайский суд приговорил его к лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев, но он был освобожден условно осенью 2011 года. Эта судимость у него до сих пор не погашена.