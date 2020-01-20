Дело об убийстве в офисе на ул. Мукусалас: подсудимый осужден условно, мать убитого упрекнули в мести

Рижский окружной суд рассмотрел апелляцию по делу об убийстве Андрея Федотова (на фото), застреленного в январе 2018 года в офисе на ул. Мукусалас. Суд постановил оставить в силе решение Пардаугавского суда, согласно которому подсудимый Юрий Кузнецов был осужден на 2 года лишения свободы условно с последующим пробационным надзором. Однако на процессе адвокат со стороны подсудимого упрекнул мать погибшего — Ларису Федотову — в том, что она неадекватно оценивает ситуацию, и ею движут месть и ненависть.

"Безвинно убит мой сын, муж и отец. Убит просто так, ни за что. Убийца просто баловался с оружием себе на потеху. У него было разрешение на ношение оружия. Но как раз с получением разрешения есть вопросы. При расследовании этой трагедии выяснились, что не все чисто с документами для разрешения. И сейчас этот вопрос выделен в отдельное производство", — рассказала порталу Delfi Лариса Федотова.

По ее словам, при расследовании в деле много неясностей, противоречий, нестыковок. Но, поскольку дело рассматривалось без проверки доказательств (хотя Федотова возражала против такой процедуры), эти нюансы так и остались со знаком вопроса. Мать убитого полагает, что кому-то очень не хочется, чтобы были заданы вопросы по существу дела.

"Я не верю, что это было убийство по неосторожности. Почему я не могу задать вопросы, почему не могу развеять свои сомнения, хотя бы частично? Я считаю, что нарушены мои права как матери, как человека, как гражданина. Как можно убить человека на рабочем месте, и за это убийца понес минимальное наказание, а фирма, в которой работал мой сын и где нарушена техника безопасности, вообще ни за что не отвечает? Значит кому-то это выгодно. Да, я до сих пор считаю, что убийца и все виновные в этом деле должны понести наказание, пропорционально содеянному", — резюмировала Лариса Федотова.

Как уже сообщалось ранее, 35-летний Андрей Федотов был убит в своем офисе утром 26 января 2018 года. В тот день в офисе появился вооруженный водитель Кузнецов, который официально находился в отпуске по уходу за ребенком. Он сел на стул, вынул из кобуры пистолет и, не убедившись, что в патроннике есть патрон, направил ствол на стену, за которой на своем рабочем месте находился Федотов. Как утверждает следствие, Кузнецов по неосторожности сделал один выстрел, попав в Андрея. Через несколько минут пострадавший скончался. Сиротами остались двое маленьких детей.

Следствие длилось полтора года, 17 июня 2019 года Пардаугавский суд Риги приговорил обвиняемого к 2 годам условного заключения с испытательным сроком на три года. Кроме того, Кузнецову назначили выплатить компенсации супруге убитого Андрея Федотова — Светлане и его матери — Ларисе. Сразу же после этого приговор был обжалован потерпевшей стороной.

В настоящее время потерпевшие ждут полного решения Рижского окружного суда по этому делу, которое должны подготовить к 30 января 2020 года,после чего они собираются его обжаловать.