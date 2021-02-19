Дело об убийстве возле бара в Ласнамяэ: подозреваемого задержали под Ригой
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Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Романа Глуховченко и 34 летнего Илью Гайдаленко в убийстве 26-летнего мужчины 22 августа 2020 года у бара в Ласнамяэ. Третьего участника преступления, 31-летнего Максима Васильева, обвиняют в тяжелом нарушении общественного порядка.

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Согласно собранным в ходе досудебного производства доказательствам, 22 августа рано утром у бара на Ляэнемере теэ произошел конфликт между обвиняемым Романом и 31-летней женщиной. В ходе него обвиняемый ударил женщину, но благодаря вмешательству посетителей бара ситуация разрешилась.

Спустя какое-то время перед баром произошел конфликт между 26-летним мужем женщины и обвиняемыми, который быстро перерос в драку. В ходе конфликта пострадавший ударил обвиняемых, после чего они начали его избивать. В ходе драки Роман несколько раз ударил жертву ножом.

Затем жена раненного мужчины села за руль автомобиля и поехала на мужчин, но врезалась в стену бара. Согласно обвинению, Роман также ударил ножом 39-летнего водителя такси, также участвовавшего в конфликте. К счастью, водитель такси сильно не пострадал.

В итоге обвиняемые покинули место происшествия, а свидетели инцидента позвонили в Центр тревоги. Скорая помощь доставила 26-летнего мужчину с тяжелыми ранениями в больницу, через час он скончался от полученных ран. Максима полицейские задержали 25 августа, Илью — 31 августа, а Романа удалось задержать лишь 24 октября под Ригой, после чего он был доставлен в Эстонию.

По словам прокуратуры, в трагическом инцидент сыграл свою роль и алкоголь: участники конфликта распивали алкогольные напитки в баре до раннего утра.

Роман обвиняется в физическом насилии и убийстве, его и раньше наказывали за убийство. Илья обвиняется в убийстве, а Максим — в тяжелом нарушении общественного порядка. На время предварительного следствия суд постановил взять мужчин под стражу, Роман и Илья до сих пор арестованы.

Обвиняемые являются постоянными жителями Эстонии и ранее они неоднократно наказывались в уголовном порядке.

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