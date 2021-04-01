Дело об убитой во время вечеринки женщине направлено в прокуратуру

12 октября прошлого года в Курземское региональное управление полиции поступила информация о том, что в Приекуле, в одной из квартир найдено тело женщины со следами насильственной смерти.

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Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого был задержан приятель убитой. Он пояснил, что в тот вечер они распивали с подругой алкоголь, а затем разругались. В ходе выяснения отношений мужчина нанес приятельнице телесные повреждения, в результате которых она скончалась.

Материалы дела переданы в прокуратуру. Виновнику преступления грозит от 5 до 20 лет лишения свободы с последующим пробационным надзором на три года.