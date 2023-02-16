Дело об убитом с особой жестокостью жеребенке: среди задержанных оказались подростки (ДОПОЛНЕНО)
Foto: www.visualstudio.lv

В рамках расследования дела об убийстве в Сигулде жеребенка полиция задержала троих подозреваемых.

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Среди задержанных — мужчина на 1982 г.р. и подростки 2006 г. р. Все ранее попадали в поле зрения органов правопорядка, в том числе, за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Во время обыска по месту жительства одного из задержанных нашли мясо, кости, две мясорубки, восемь патронов, ножи, тачку со следами крови, а также окровавленную обувь. По первоначальной информации, жеребенка убили на мясо, однако точный мотив еще устанавливается.

Напомним, в минувший понедельник владелец обнаружил в стойле своего хозяйства, расположенного в Сигулде на улице Телевизияс 32, останки жеребенка: преступники отпилили животному голову, разбросали по загону части его тела, а также внутренние органы.

Также стало известно, что отсутствовало одно копыто и туша коня. По следам удалось установить, что тело вывозили на механическом транспортном средстве в сторону улиц Земеню, Целтниеку, Огу и далее.

Полиция начала уголовный процесс по факту жестокого обращения с животным, которое повлекло его смерть. Следствие продолжается.

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