Дело об уклонении от уплаты налогов: государству нанесен ущерб в размере 1 млн. евро
Foto: Pixabay

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передало в Земгальский окружной суд материалы уголовного процесса, начатого против двух лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, нажитых преступным путем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр VID, в ходе расследования удалось установить, что руководитель и бухгалтер фермерского хозяйства, работающего в сфере грузовых перевозок, в период с 2016 по январь 2019 года организовали уклонение от уплаты налогов.

В бухгалтерской документации были отражены и в декларации по НДС были включены фактически не заключенные сделки по реализации товара с фиктивной венгерской компанией с применением ставки НДС 0%. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона евро.

Чтобы скрыть преступление, фиктивная венгерская компания перечисляла на расчетный счет фермерского хозяйства более 5 миллионов евро за сделки, которые фактически не состоялись. Средства, полученные незаконным путем, были направлены на обеспечение работы фермерского хозяйства.

В рамках расследования на недвижимость, принадлежащую юридическому лицу, наложен арест.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID НДС
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота