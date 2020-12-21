Дело об уклонении от уплаты налогов: государству нанесен ущерб в размере 1 млн. евро

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передало в Земгальский окружной суд материалы уголовного процесса, начатого против двух лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, нажитых преступным путем.

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Как отмечает пресс-центр VID, в ходе расследования удалось установить, что руководитель и бухгалтер фермерского хозяйства, работающего в сфере грузовых перевозок, в период с 2016 по январь 2019 года организовали уклонение от уплаты налогов.

В бухгалтерской документации были отражены и в декларации по НДС были включены фактически не заключенные сделки по реализации товара с фиктивной венгерской компанией с применением ставки НДС 0%. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона евро.

Чтобы скрыть преступление, фиктивная венгерская компания перечисляла на расчетный счет фермерского хозяйства более 5 миллионов евро за сделки, которые фактически не состоялись. Средства, полученные незаконным путем, были направлены на обеспечение работы фермерского хозяйства.

В рамках расследования на недвижимость, принадлежащую юридическому лицу, наложен арест.