Дело об уклонении от уплаты налогов ушло в суд: государству нанесен ущерб в размере почти 1 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого предпринимателю предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Нанесенный государству ущерб был оценен почти в 1 млн евро.

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Согласно обвинительному заключению, должностное лицо некоего SIA — его фактический руководитель — организовал финансово-хозяйственную деятельность. В его обязанности, как руководителя компании, входил подсчет налогов, подлежащих уплате, а также уплата в установленный срок налогов и пошлин в полном объеме.

Как отмечают в прокуратуре, обвиняемый, организовавший финансово-хозяйственную деятельность фирмы и обязавшийся обеспечить передачу отчетности об обязательных взносах государственного социального страхования с доходов работников, а также сведений подоходном налоге в Службу госдоходов, в течение девяти лет не отражал в предоставленной ведомству документации сведений о том, что он как работник фирмы получал деньги от SIA в дополнение к трудовому доходу, уже указанному в отчетах. Эти средства обвиняемый использовал на личные нужды.

Таким образом, обвиняемый уменьшил свой налогооблагаемый доход и уклонился от уплаты налогов на сумму более 953 377 евро. Дело будет рассматриваться в Рижском городском суде.

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