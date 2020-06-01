Дело об утечке экзаменационных заданий: прокуратура закрыла уголовные процессы против учителей

Прокуратура назначила испытательный срок трем педагогам, из-за действий которых в интернет попали экзаменационные задания по английскому языку для 12-х классов. По данным пресс-центра Госпрокуратуры, в 2019 и 2020 году по этим делам были прекращены три уголовных процесса.

С просьбой предъявить обвинения учителям обратилась Госполиция. Прокуратура предъявила обвинения, однако позже дела были закрыты, а педагогам назначили испытательный срок на 3 месяца.

Уголовные процессы были прекращены на основании статьи 415 Уголовно-процессуального закона. В указанной норме предусматривается: если прокурор убежден, что обвиняемый не будет совершать дальнейшие уголовные преступления, а также принимая во внимание характер совершенного уголовного преступления и причиненный ущерб, личные характеристики лица и другие обстоятельства дела, он может прекратить уголовное производство путем условного освобождения от уголовной ответственности.

Как уже сообщалось ранее, в суде Латгальского предместья Риги находится уголовное дело, в рамках которого обвинения в утечке устной части экзамена по английскому языку в 12-х классах предъявлены учителю одной из столичных школ. Правда, пока дело снято с рассмотрения и новая дата рассмотрения пока не назначена.

Согласно Уголовному закону Латвии, за распространение закрытых сведений, которые не являются государственной тайной, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 1 года, принудительные работы или денежный штраф.