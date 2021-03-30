Дело подозреваемого в торговле людьми предпринимателя Зукулса направлено в прокуратуру
Foto: LETA

В прокуратуру передано дело о торговле людьми, в рамках которого под подозрением оказался председатель правления кондитерского предприятия Adugs Язепс Зукулс.

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Следователям удалось собрать достаточно доказательств, и в этом месяце в прокуратуру для уголовного преследования было передано выделенное уголовное дело против организатора преступной группы и двух соучастников. Кроме того, лидеру группу инкриминируется и нанесение легких телесных повреждений.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в ноябре прошлого года задержали в Латгалии организованную группу лиц, подозреваемую в торговле людьми, отмывании денег, а также нанесении легких телесных повреждений. Установлено, что подозреваемые эксплуатировали иностранных рабочих кондитерского предприятия Adugs, пользуясь их беспомощным положением, а также угрожали им физической расправой.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, задержание проводилось на основании информации, полученной от посольства страны, граждане которой подвергались на территории Латвии принудительному труду.

В ходе предварительного следствия полиция установила, что на кондитерском предприятии Adugs длительное время эксплуатируются граждане третьего государства. Работодатель, пользуясь беспомощным положением гастарбайтеров, не платил им зарплату в полном размере, а также загонял в долги. У рабочих отобрали паспорта, их избивали и угрожали вывезти из Латвии, если они не будут выполнять требования преступников.

Как сообщает пресс-центр Госполиции, 10 ноября сотрудники УБОП провели обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. Всего стражи порядка проверили 22 объекта, изъяли 150 000 евро наличностью, оружие и другие предметы, которые могут служить вещественными доказательствами в уголовном деле.

В рамках расследования задержаны предполагаемый лидер группировки и владелец предприятия — Язепс Зукулс (1955 г.р.), а также его подельники 1974 и 1986 г.р. Стоит отметить, что лидер группировки широко известен в уголовных кругах Латгалии, у него также имеются связи в политических кругах Латгальского региона.

В полиции пояснили, что Зукулс ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др.

"Адвокат предприятия SIA Adugs Production — присяжный адвокат Виктория Яркина — после сообщения о задержании трех лиц обратилась в бухгалтерию, чтобы выяснить информацию о возможных принудительных трудовых отношениях на SIA Adugs Production.

В ходе проверки было установлено, что со всеми работниками из Индии были заключены трудовые договоры и получены виды на жительство, им выплачивалась зарплата и за них вносили налоги, также им было обеспечено размещение. Согласно информации других работников этого предприятия, свобода этих рабочих не была ограничена, у них была возможность прервать трудовые правовые отношения.

По информации, которая имеется в распоряжении адвоката, эти рабочие неоднократно задерживали работу, также бывали и случаи, когда они вообще отказывались работать.

Также были констатированы случаи, когда рабочие из Индии наносили ущерб имуществу предприятия, на что были составлены соответствующие акты и произведены вычеты.

Адвокат не исключила, что это может быть очередная попытка рейдерства и борьба за полки в супермаркетах Maxima и Rimi. Также не исключена возможность дачи ложных показаний и попыток граждан Индии как можно дольше остаться в Латвии", — говорилось в официальном сообщении предприятия, распространенном осенью прошлого года.

Согласно данным Firmas.lv, Зукулс является владельцем предприятий ООО Adugs Production, ООО Adugs Latvija, ООО Adugs, ООО Astar, ООО Vidzus, ООО Debess udens zeme и ООО Asond.

Крупнейшим из них является предприятие Adugs Production, оборот которого в 2019 году составил 12,842 млн евро. Последние три года предприятие работало с убытками, превышающими 500 000 евро.

Adugs Production зарегистрирована в 2014 году, ее основной капитал составляет 67 050 евро. Предприятие принадлежит зарегистрированной на Кипре Silobrands Limited, ее истинным выгодоприобретателем является Зукулс.

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Adugs Maxima Rimi Айзкраукле Даугавпилс Ливаны
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