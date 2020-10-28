Дело подозреваемого в убийстве женщины направлено в прокуратуру

Курземское региональное управление полиции обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении мужчины, который зимой прошлого года убил свою знакомую.

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По данным КРУП, 29 февраля 2019 года сотрудники Отдела криминальной полиции Лиепайского участка получили информацию о том,что в одной из квартир найдено тело женщины со следами насильственной смерти.

В рамках начатого уголовного процесса в тот же день был задержан подозреваемый, который признался, что распивал со своей знакомой алкоголь. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за другие нарушения.