Дело подозреваемого в убийстве женщины направлено в прокуратуру
Foto: Ilmar Saabas

Курземское региональное управление полиции обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении мужчины, который зимой прошлого года убил свою знакомую.

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По данным КРУП, 29 февраля 2019 года сотрудники Отдела криминальной полиции Лиепайского участка получили информацию о том,что в одной из квартир найдено тело женщины со следами насильственной смерти.

В рамках начатого уголовного процесса в тот же день был задержан подозреваемый, который признался, что распивал со своей знакомой алкоголь. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за другие нарушения.

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LETA

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LETA
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