Дело пропавшей Юстине: полиция задержала лже-полицейского, рассказавшего о якобы найденном теле под Малтой

Сотрудники Госполиции задержали 19-летнего хулигана, который сообщил родственникам пропавшей без вести 7-летней Юстине Рейниковой о том, что якобы в лесном массиве в Малтском крае найдено тело девочки.

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По данным пресс-службы Госполиции, вечером 10 мая на связь с родственниками пропавшей девочки вышел незнакомец, который умышленно сообщил заведомо ложную информацию о том, что тело Юстине нашли в лесу под Малтой. При этом незнакомец представился сотрудником Госполиции.

Информация сразу же была проверена, и она оказалась ложной. Одновременно с этим полицейские выяснили, что ложную информацию из хулиганских побуждений сообщил близким девочки юноша 2004 г.р. В тот же день его нашли и задержали. Известно, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения. 12 мая суд выдал санкцию на его арест. В отношении задержанного начат уголовный процесс.

Как уже сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова.

Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении. Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии от жителей, видевших ребенка, похожего на Юстине, но результата пока нет.

К поискам Юстине привлечены обширные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Земессардзе, волонтерские организации и волонтеры. Также задействован вертолет Госпогранохраны, дроны Госполиции, в том числе с тепловизором, а также кинологи Госпогранохраны.