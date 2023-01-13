Дело против Винькеле о вакцинах будет рассматриваться на открытых заседаниях
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Рижский городской суд в Видземском предместье продолжит рассмотрение уголовного дела бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле на открытых заседаниях, выяснило агентство LЕТА в суде.

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Ходатайство о рассмотрении дела на открытых заседаниях подала обвиняемая Винькеле, и суд удовлетворил его.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 6 февраля. Будет продолжен допрос свидетелей.

Ранее, в ноябре прошлого года, было принято решение рассматривать дело на закрытых заседаниях.

Винькеле по части первой статьи 319 Уголовного закона обвиняется в том, что она не разработала стратегию вакцинации против Covid-19, включая покупку, хранение, логистику вакцины и медицинские ресурсы для обеспечения процесса вакцинации.

В ноябре 2020 года ЕС предложил государствам-членам закупить вакцины против Covid-19 производства Pfizer/Biontech в рамках централизованных закупок. По мнению дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла подать заявку на 841 342 дозы, но решила приобрести только 97 500. Вместо 420 707 вакцин, доступных в следующем раунде, Латвия решила закупить 100 000 вакцин. в результате вакцинация против Covid-19 в Латвии началась гораздо позже, чем в других странах ЕС.

Когда в начале прошлого года стало известно об отказе от вакцин, премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле, а позже прокуратура начала расследование, и в настоящее время Винкеле предъявлено обвинение в бездействии государственного должностного лица.

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