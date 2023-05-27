Дело Rīgas satiksme: KNAB не удалось выявить конечных получателей взяток в Рижской думе

В крупном уголовном деле о закупке транспортных средств муниципальным предприятием Rīgas satiksme, которое недавно было прекращено, вероятно, суммы, выплаченные в качестве взяток, были переведены на счета в Китае, но следствие не смогло установить, какие муниципальные должностные лица являются конечными получателями взяток, свидетельствует решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о прекращении дела.

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Ранее сообщалось, что Уголовный процесс был начат в связи с тремя закупками, осуществленными Rīgas satiksme: по закупке низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро, по закупке троллейбусов в 2013 году на общую сумму 131 646 135 евро, а также в связи с закупкой на поставку автобусов в 2013 году на общую сумму 75 808 297 евро. В уголовном процессе расследовались подкуп должностных лиц и отмывание средств, полученных преступным путем. Ранее прозвучали подозрения стражей порядка о том, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай в среднем выплачивалось 5-7% в качестве взяток, таким образом взяток могло быть на 13,5-20 миллионов евро.

Стражи порядка сначала подозревали, что стоимость договоров на закупку транспортных средств увеличилась на миллионы евро. Согласно решению KNAB, цена договора на поставку троллейбусов увеличилась как минимум на 6,5 млн евро, договора на поставку автобусов — как минимум на 4,9 млн евро, а на покупку трамвая — как минимум на 3,1 млн евро.

В решении говорится, что первоначально полученная в ходе уголовного процесса информация указывала на реальную возможность того, что имело место взяточничество, увеличение цены закупки и последующее получения части увеличения цены в качестве взятки, а также легализация полученных преступным путем денежных средств.

KNAB подозревало, что о необходимых действиях договорились ответственные должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme, представители связанных с Rīgas satiksme предприятий, а также должностные лица компаний из Чехии и Польши.

В результате международного сотрудничества были выявлены счета в Китайской Народной Республике и Особом административном районе Гонконг Китайской Народной Республики, на которые перечислялись денежные суммы, выплаченные, скорее всего, в качестве взяток. В связи с необходимостью уточнения движения финансовых средств было направлено несколько запросов о правовой помощи.

В марте этого года бюро получило ответ от компетентного учреждения Гонконга на запрос KNAB об оказании правовой помощи. Хотя компетентное учреждение считает, что запрос был удовлетворен, ответ носит формальный характер и не вся запрошенная информация была получена.

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Ответа от Китайской Народной Республики на запросы о правовой помощи 2021 года не поступило. Между тем, с учетом полученного в ведомстве в марте этого года ответа о том, что запрос выполнен, все механизмы международного сотрудничества для получения необходимой информации исчерпаны.

В ходе расследования не получено доказательств, указывающих вне всяких разумных сомнений на совершение подозреваемыми инкриминируемых им преступлений, более того, финансовому расследованию не удалось установить, какие именно должностные лица являются конечными получателями взяток, каким путем взятки попали к ним, и какие лица содействовали созданию финансовых потоков из средств, полученных преступным путем.

Также не удалось выявить компании, используемые при отмывании денег, и лиц, причастных к его осуществлению, которые, скорее всего, в той или иной степени были вовлечены в создание схем полученных преступным путем средств, организацию и обслуживание финансового потока, подготовку необходимой документации.