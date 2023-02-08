Дело Руслана Панкратова передано в суд. Его обвиняют в разжигании ненависти к украинцам

Прокуратура передала в Рижский городской суд материалы уголовного дела против бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова. Экс-политик обвиняется в действиях, направленных на разжигание ненависти в отношении украинцев и беженцев из Украины, сообщает LETA.

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Кроме того, Панкратову может быть предъявлено обвинение в нарушении режима санкций, введенных Европейским союзом.

Согласно обвинительному заключению, летом 2022 года Панкратов распространял необоснованные заявления о ситуации с русскоязычным населением в Латвии через несколько российских ресурсов, которые "используются для агрессивной пропаганды". Прокуратура полагает, что он распространял утверждения, которые провоцируют ненависть и рознь в отношении украинцев и беженцев из Украины. Кроме того, в заключении говорится, что Панкратов предоставлял хозяйственные ресурсы некоему лицу, которое находится под санкциями в связи войной в Украине.

Служба госбезопасности задержала Руслана Панкратова 29 июля 2022 года. 1 августа суд назначил ему меру пресечения — арест. Позже арест заменили денежным залогом в размере 5000 евро. Панкратов внес эти средства и был освобожден 5 января.

В июле 2022 года, по сообщениям латвийских СМИ, Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на канале "Вести.ру", Панкратов принимал участие в конференции оккупационных властей по референдумам о "присоединении" к России.

Руслан Панкратов (1969 года рождения) в 2009 году был избран депутатом Рижской городской думы от партийного союза "Центр согласия". В 2018 году баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году баллотировался на выборах в Европарламент по списку Партии действия.

По информации Firmas.lv, Панкратов работает вместе с Верой Панкратовой в организации "Латвийский русский мир", зарегистрированном в 2006 году. Несколько лет назад он работал в организации "Союз против нацизма".