Дело сексуального извращенца и насильника передано в прокуратуру
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В сентябре прошлого года в Курземское региональное управление полиции (КРП) поступила информация о том, что на территории некоего хозяйства совершеннолетняя девушка подверглась сексуальному насилию.

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В заявлением в полицию обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной, который в тот же вечер, воспользовавшись ее беспомощным положением и против ее воли совершил с ней половой акт с целью удовлетворения своего сексуального желания при физическом контакте с телом жертвы.

Девушка была признана жертвой уголовного преступления против нравственности или сексуальной неприкосновенности человека. Поскольку мужчина ранее не был судим, то после задержания к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

"В соответствии с Уголовным законом Латвии, анальный или оральный половой акт или удовлетворение сексуального желания неестественным образом, включая вагинальное, анальное или оральное проникновение в тело жертвы, если это сделано при беспомощном состоянии жертвы или против ее воли, с применением насилия, угроз или использования доверия, авторитета или иного воздействия на потерпевшего наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет лимшения свободы и пробационным надзором на срок до пяти лет", — сообщили в пресс-центре КРУП.

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