Дело СГБ о возможном взяточничестве Спаранса: посредниками названы Пантелеев и Инкенс

В начатом Службой госбезопасности деле о взяточничестве, в рамках которого подозреваются бывший сотрудник Бюро по защите Сатверсме (контрразведка Латвии) Айгар Спаранс, фигурируют также два возможных посредника. По данным Латвийского телевидения, речь идет о бизнесмене Эдвине Инкенсе и экс-политике Андрее Пантелееве.

Также утверждается, что их в качестве посредников коррупционной сделки назвал совладелец Тукумсского аэропорта Константин Солодуха, которого СГБ подозревает в том, что он давал взятки в размере как минимум 35 тысяч евро.

Однако и Инкенс, и Спаранс, который на этой неделе был освобожден под залог, отрицают информацию о возможной даче и принятии взятки. С Пантелеевым Латвийскому телевидению связаться не удалось.

Служба госбезопасности (СГБ) в сообщении для СМИ пишет, что 28 и 29 апреля СГБ провела санкционированные судом процессуальные действия на связанных с некими тремя лицами объектах в Риге.

Процессуальные действия, в том числе обыски, были проведены в рамках расследования СГБ о взяточничестве в крупном размере.

Во время обысков были изъяты разного рода носители данных и документы. Сейчас проводится их анализ.

Кроме того, СГБ задержала трех лиц, к одному из которых был применен статус подозреваемого и мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет принято решение о процессуальном статусе и мерах пресечения для двух других лиц, которые на данный момент освобождены.

Адвокат Спаранса Александр Березин подтвердил агентству LETA, что его клиент был взят под арест, при этом был назначен залог в 50 тыс. евро.