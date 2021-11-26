Дело учительницы, решившей заразиться Covid-19: полиция прекратила ведомственную проверку

Полиция прекратила ведомственную проверку в связи с объявлением в газете, в котором учительница искала больных коронавирусом, чтобы по собственной воле хотела заразиться Covid-19.

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Проверка прекращена, поскольку правоохранительные органы констатировали, что женщина не была контактным лицом для пациента с Covid-19 и не заразилась коронавирусом. Также нет подтверждения, что кто-то ответил на объявление в газете и что педагог встречалась с пациентами с Covid-19.

В Земгальском региональном управлении полиции сообщили, что объявление, размещенное в газете, скорей нужно рассматривать с точки зрения этики.

Как уже сообщалось ранее, объявление было размещено в газете Bauskas Dzīve в октябре нынешнего года. Полиция сразу запросила информацию у Центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы установить, не заразилась ли женщина Covid-19 и нет ли другого заболевшего лица, т. к. сама учительница такие данные стражам порядка не предоставила.

Журналист ЛТВ, выдавая себя за больного коронавирусом, связался с автором объявления, которая представилась как "учительница Ивета". Она изъявила желание встретиться, чтобы по возможности быстрей заразиться.

"Мы встретимся и обо всем договоримся. Сначала вы покажите мне документ, что вы позитивны. А потом продолжим разговор", — сказала в телефонной беседе с журналистом автор объявления, добавив, что ее коллеги также хотят заразиться таким образом. За это они были готовы заплатить.

"Мои коллеги тоже ищут. Нас таких много. Нас тут толпа, которая не хочет вакцинироваться. Как вы знаете, после 15 ноября можем остаться без работы", — пояснила в телефонном разговоре учитель.

Отвечая на вопрос, готова ли она к тому, что ход болезни может быть неприятным, она сказала, что она все это знает, но у нее и коллег "все в порядке с иммунитетом".

"Думаю, что мы перенесем болезнь в легкой форме. В любом случае мы не боимся переболеть. Мы боимся непроверенных вакцин, которые еще нормально не исследованы. Этого мы боимся. Потому что мы не знаем, что будет через пять — десять лет, какие мутации могут начаться от вакцин", — резюмировала учительница, пожелавшая заразиться Covid-19.

По ее словам, после того, как она разместила объявление в газете, в день она получала по 20-30 звонков. За свои "услуги" больные Covid-19 просят минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, лишь бы переболеть и получить ковидный сертификат, ведь тогда она сможет "шесть месяцев жить спокойно".

Что будет дальше, учительница не загадывала. Возможно, что-то за это время изменится, например, нынешнее правительство подаст в отставку. Если ничего не изменится, то женщина выразила готовность специально заразиться Covid-19 еще раз.