"Дело журналистов": судья отклонила все ходатайства Аллы Березовской

На этой неделе в суде начался процесс по делу журналистки Аллы Березовской, которой были предъявлены обвинения в нарушении санкций Евросоюза. Ей, а также еще 13 журналистам вменяется сотрудничество с международным информационным агентством "Россия Сегодня". Напомним, агентство возглавляет Дмитрий Киселев, находящийся под европейскими санкциями с 2014 года.

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Процессы по так называемому "Делу журналистов" начались еще в апреле 2023 года. Первым перед судом предстал журналист Владимир Дорофеев, затем пришел черед Людмилы Прибыльской, теперь начался суд и по делу Аллы Березовской. На заседании она обратилась к суду с четырьмя ходатайствами, однако все они были отклонены судьей Линдой Дизенбергой по просьбе прокурора Мадары Грике, которая использовала для этого свое эксклюзивное право.



Как рассказала журналистка, в декабре 2020 года у нее в доме был проведен обыск, в ходе которого изъяли технику, носители информации и документы. Следствие по делу продлилось до 2022 года.



"Нас обвиняют в том, что мы якобы передали так называемый "хозяйственный ресурс" (видимо, авторские статьи) подсанкционному лицу с целью помочь ему обойти санкции", — рассказала Алла Березовская

Как отметила журналистка, на суде она подала четыре ходатайства, в том числе с просьбой изъять из ее дела посторонние материалы, нарушающие неприкосновенность частной жизни упомянутых там людей.



"После разделения нашего общего уголовного дела в моем деле остался значительный объем чужих конфиденциальных материалов — трудовые контракты фигурантов других уголовных дел, выписки их банковских счетов за несколько лет и прочие документы личного характера", пояснила Березовская.



Второе ходатайство касалось публикации, опубликованных на портале Baltnews за то время, когда он находился под юрисдикцией Латвии и был латвийским СМИ (с 2016 по 2019 включительно). Журналистка попросила не рассматривать их в рамках уголовного процесса, т.к портал Baltnews в ноябре 2019 года был официально перерегистрирован в латвийском Регистре предприятий на МИА "Россия Сегодня".

По словам Аллы Березовской, третье ходатайство касается оснований для начала следствия. В материалах дела указано, что это было сделано на основании европейской Регулы 264/2014. Однако, согласно официальной информации, эта Регула разъясняет "Правила применения сополимера поливинилпирролидона и винилацетата в твердых пищевых добавках".



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"Это не имеет никакого отношения к санкциям. Поэтому я попросила суд полностью изъять из списка доказательств, представленных обвинением, материалы, полученные на основании Регулы 264/2014, как оформленные с процессуальными нарушениями", — пояснила журналистка.



В своем четвертом ходатайстве она попросила суд закрыть судопроизводство в ее отношении, поскольку, будучи членом Союза журналистов Латвии и международной организации "Репортеры без границ" Алла Березовская действовала согласно Европейской Конвенции по правам человека и Декларации по правам человека.



"Привлечение меня к уголовной ответственности за мою профессиональную деятельность независимого журналиста, я считаю грубейшим нарушением прав человека на свободу слова. Прошу суд мое заявление приобщить к материалам дела", — резюмировала Алла Березовская.



Все четыре ходатайства были отклонены судьей Линдой Дизенбергой. Также были отклонены и просьбы адвоката журналистки пригласить на процесс свидетелей из Службы госбезопасности и Службы финансовой разведки. Следующее заседание по этому делу назначено на 23 ноября.